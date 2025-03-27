Сборная России выступит на чемпионатах мира и Европы — 2025 по гребному слалому

Российские спортсмены выступят на чемпионатах мира и Европы — 2025 по гребному слалому. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного слалома России (ФГСР).

«Специальная комиссия Международной федерации каноэ совместно с принимающими соревнования странами одобрила участие спортсменов сборной России по гребному слалому в нейтральном статусе на всех ключевых стартах сезона 2025 года.

Это результат большой работы Федерации гребного слалома России во главе с президентом Сергеем Папушем. Он находился в постоянном контакте с руководителем ICF Томасом Конецко, что позволило достичь взаимопонимания и договорённости», — говорится в заявлении.