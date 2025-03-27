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Российская велогонщица рассказала, что не получила кубок за победу в Лиге чемпионов

Российская велогонщица рассказала, что не получила кубок за победу в Лиге чемпионов
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Российская велогонщица Алина Лысенко заявила, что до сих пор не получила трофей за победу в спринтерской классификации UCI Лиги чемпионов в декабре. Она первой в истории одержала пять побед подряд в рамках серии.

«Я всё так же не получила кубок (смеётся). Если честно, я уже не задумываюсь, когда именно он придёт. Безусловно, я его жду. Думаю, что всё случится поле моего сбора, то есть ближе к маю. Главное, чтобы он просто до меня дошёл, уже неважно когда. Как только он придёт, конечно, я его распакую. В соцсетях обязательно будет пост на эту тему», — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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