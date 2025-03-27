«Депрессии не было». Велогонщица Лысенко — об эмоциях от пропуска Олимпиады-2024
Поделиться
Российская велогонщица Алина Лысенко рассказала, какие эмоции испытывала от пропуска Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).
«В тот момент не было обидно, потому что у нас очков не было. Мы уже понимали, что мы никак не попадём в Париж. При любых условиях у нас Олимпиады не будет. Поэтому сильно я не загонялась на эту тему. У меня не было какого-то расстройства, депрессии и так далее. Я приняла это как факт.
И поэтому, когда соревновалась на треке в Париже, у меня не было чувства, что я что-то упустила. Не могу изменить того, что случилось. Кстати, олимпийский трек очень классный, скоростной. Мне очень понравился, он обалденный!» — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Комментарии
- 27 марта 2025
-
14:30
-
14:12
-
14:05
-
13:47
-
13:40
-
13:27
-
13:15
-
13:05
-
11:14
-
08:30
- 26 марта 2025
-
22:31
-
21:13
-
20:10
-
19:38
-
19:18
-
13:05
-
12:02
-
10:00
-
00:13
- 25 марта 2025
-
23:01
-
20:24
-
18:49
-
13:39
-
12:48
-
12:08
- 24 марта 2025
-
17:53
- 23 марта 2025
-
16:05
-
12:05
-
11:34
-
10:21
-
00:17
- 22 марта 2025
-
21:57
-
17:48
-
16:55
-
16:05