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«Депрессии не было». Велогонщица Лысенко — об эмоциях от пропуска Олимпиады-2024

«Депрессии не было». Велогонщица Лысенко — об эмоциях от пропуска Олимпиады-2024
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Российская велогонщица Алина Лысенко рассказала, какие эмоции испытывала от пропуска Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

«В тот момент не было обидно, потому что у нас очков не было. Мы уже понимали, что мы никак не попадём в Париж. При любых условиях у нас Олимпиады не будет. Поэтому сильно я не загонялась на эту тему. У меня не было какого-то расстройства, депрессии и так далее. Я приняла это как факт.

И поэтому, когда соревновалась на треке в Париже, у меня не было чувства, что я что-то упустила. Не могу изменить того, что случилось. Кстати, олимпийский трек очень классный, скоростной. Мне очень понравился, он обалденный!» — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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