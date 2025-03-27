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Российская велогонщица рассказала об изменении отношения со стороны иностранных соперниц

Российская велогонщица рассказала об изменении отношения со стороны иностранных соперниц
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Российская велогонщица Алина Лысенко рассказала, как изменилось к ней отношение со стороны иностранных соперниц.

«На Лиге чемпионов я выиграла свой первый кейрин, потому что меня никто не знал. Я просто уехала от всех в заезде, никто даже и не подумал меня догонять. Я тогда сама удивилась, пересмотрела заезд, и было видно, что мной особо не интересовались. В последующих заездах уже все понимали: «Так, эта девочка в любой момент может уехать. Наверное, не стоит её отпускать» (смеётся). Я понимала, что заезды с повторяющимися соперницами будут строиться под меня другим образом. Но для меня это плюс, потому что однотипные заезды – это не всегда интересно. Они не помогают твоему развитию.

Сейчас на чемпионате Европе или на Кубке наций большая часть соперниц меня уже знала. Они понимают, что в каких-то заездах я могу быть конкурентоспособна и на меня тоже надо обращать внимание», — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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