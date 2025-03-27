Велогонщица Алина Лысенко рассказала, что у неё было предложение о смене гражданства
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Российская велогонщица Алина Лысенко раскрыла, что ей поступало одно предложение о смене спортивного гражданства.
– Во время отстранения тебе приходили какие-то предложения о смене спортивного гражданства? Яна Бурлакова говорила, что почти всю сборную в Узбекистан приглашали.
– Да, я тоже была в этом списке (смеётся). Но это было единственное предложение, которое мне приходило, — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
В 2020 году Алина Лысенко стала двукратной чемпионкой Европы среди юниоров (до 19 лет) в кейрине и спринте. В декабре 2024-го стала победительницей общего спринтерского зачёта Лиги чемпионов по велоспорту на треке.
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