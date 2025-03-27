Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Велогонщица Алина Лысенко рассказала, что у неё было предложение о смене гражданства

Велогонщица Алина Лысенко рассказала, что у неё было предложение о смене гражданства
Комментарии

Российская велогонщица Алина Лысенко раскрыла, что ей поступало одно предложение о смене спортивного гражданства.

– Во время отстранения тебе приходили какие-то предложения о смене спортивного гражданства? Яна Бурлакова говорила, что почти всю сборную в Узбекистан приглашали.
– Да, я тоже была в этом списке (смеётся). Но это было единственное предложение, которое мне приходило, — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

В 2020 году Алина Лысенко стала двукратной чемпионкой Европы среди юниоров (до 19 лет) в кейрине и спринте. В декабре 2024-го стала победительницей общего спринтерского зачёта Лиги чемпионов по велоспорту на треке.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android