Российская велогонщица Лысенко: всегда хочется попасть на Олимпиаду, в любом возрасте

Российская велогонщица Алина Лысенко заявила о желании выступить на Олимпийских играх. 21-летняя спортсменка не выступала на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Это, конечно, тоже (улыбается). Всегда хочется попасть на Олимпиаду, если есть возможность, в любом возрасте. А тут же даже не было возможности. Поэтому мы тренируемся дальше. Мы очень надеемся, что в дальнейшем картина будет по-другому складываться», — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

В декабре 2024-го Лысенко стала победительницей общего спринтерского зачёта Лиги чемпионов по велоспорту на треке.