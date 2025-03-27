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Российская велогонщица Лысенко: всегда хочется попасть на Олимпиаду, в любом возрасте

Российская велогонщица Лысенко: всегда хочется попасть на Олимпиаду, в любом возрасте
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Российская велогонщица Алина Лысенко заявила о желании выступить на Олимпийских играх. 21-летняя спортсменка не выступала на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Это, конечно, тоже (улыбается). Всегда хочется попасть на Олимпиаду, если есть возможность, в любом возрасте. А тут же даже не было возможности. Поэтому мы тренируемся дальше. Мы очень надеемся, что в дальнейшем картина будет по-другому складываться», — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

В декабре 2024-го Лысенко стала победительницей общего спринтерского зачёта Лиги чемпионов по велоспорту на треке.

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