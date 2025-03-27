Велогонщица Алина Лысенко рассказала, кого бы из фигуристов отправила на Олимпиаду-2026

Российская велогонщица Алина Лысенко выбрала фигуристов, которых отправила бы на отбор к Олимпийским играм — 2026.

– Я так понимаю, что ты следишь за нашим фигурным катанием. В ближайшие недели должны объявить претендентов на участие в отборе к Олимпиаде. Если бы ты могла выбирать, кого бы ты отправила? Назови одного основного и одного запасного.

– В парах понятно кто – Мишина и Галлямов. За запасное место небольшая стычка между Бойковой/Козловским и Хабибулиной/Княжук случилась. Но я бы выбрала Бойкову с Козловским, у них всё-таки опыт больше, да и Олимпиада у них уже была. У женщин – Аделия Петросян, конечно. Про запасную не буду говорить, потому что в душу больше никто не запал. У мужчин для меня основной точно – это Влад Дикиджи, а запасной – Петя Гуменник, наверное. В танцах всё и так понятно. Степанова и Букин – элита всех элит. У них столько опыта! Видно, как они уровнем отличаются от наших остальных пар, — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.