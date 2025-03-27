Российская шахматистка Екатерина Лагно обвинила ФИДЕ в политической предвзятости

Российская шахматистка Екатерина Лагно отказалась от участия на этапе Гран-при Индии в апреле из-за того, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) не стала вручать ей награду за самую красивую партию на Гран-при в Монако.

Лагно в открытом письме обратилась к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу. Текст опубликовала подруга Екатерины армянская шахматистка Лилит Мкртчян, так как Лагно не имеет аккаунтов в социальных сетях.

«В четвёртом раунде я сыграла и выиграла одну из лучших партий в карьере против Элизабет Петц, она была качественной и зрелищной. К сожалению, я не смогла выиграть турнир, но во время церемонии закрытия я была в отличном расположении духа, я ожидала вручения приза за самую красивую партию. К моему большому удивлению и разочарованию победу одержала партия Александры Костенюк и Тань Чжунъи.

Учитывая, что двое из трёх членов жюри очень компетентные игроки — [грузин] Зураб Азмайпарашвили и Дана Рейзниеце [из Латвии], я вижу их решение не иначе как политически предвзятое. Трофей просто «не мог» достаться российской шахматистке. Я считаю это решение оскорбительным и отказываюсь от своего участия на Гран-при Индии», — говорится в письме.