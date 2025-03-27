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Чемпион Паралимпиады-2014 Полухин дисквалифицирован за допинг и лишится медалей

Чемпион Паралимпиады-2014 Полухин дисквалифицирован за допинг и лишится медалей
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Российский лыжник и биатлонист Николай Полухин был признан виновным в нарушении антидопинговых правил во время Паралимпийских игр — 2014 в Сочи (Россия). Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

В 2023 году МПК предъявил спортсмену обвинение в использовании запрещённого метода (в частности, фальсификации путём подмены мочи). Полухин признал, что использовал триметазидин вне соревнований в феврале 2014 года (что было разрешено в то время), но отрицал, что знал о какой-либо подмене проб в марте 2014 года или участвовал в ней.

Полухин лишится своих медалей в биатлоне — одной золотой и двух серебряных. Спортсмен изначально подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд, но апелляция была признана отозванной в марте 2025 года после того, как он не выплатил аванс на покрытие судебных издержек.

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