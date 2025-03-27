«Позорное решение, просто стыд». Крамник — о дисквалификации экс-украинского шахматиста

Российский гроссмейстер Владимир Крамник жёстко раскритиковал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировать румынского гроссмейстера Кирилла Шевченко, ранее выступавшего за Украину, на два года и ещё на один — условно за подсказки в партиях на командном чемпионате Испании.

«На чьей стороне ФИДЕ? Какое позорное и саморазоблачительное решение, это просто стыд. Если учитывать, что это не первый случай мошенничества от этого игрока, по крайней мере, по данным Chess.com, который ранее отстранял его за нарушение фэйр-плей. Всё намного серьёзнее. Я пишу официальную апелляцию по этому решению», — написал Крамник на личной странице в соцсети Х.