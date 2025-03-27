Дворкович высказался об обвинениях Лагно в политической предвзятости ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о ситуации со снятием российской шахматистки Екатерины Лагно с этапа Гран-при в Индии, который пройдёт в апреле.

Ранее Лагно обвинила ФИДЕ в политической предвзятости из-за того, что не получила награду за самую красивую партию на Гран-при Монако. Победу одержала партия швейцарки Александры Костенюк и китаянки Тань Чжунъи.

«Это был частный приз от спонсора турнира, поэтому у меня нет комментариев. Но очень сожалею о возникшей ситуации и отказе Екатерины сыграть в заключительном этапе Гран-при», — приводит слова Дворковича ТАСС.