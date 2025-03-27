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Дворкович высказался о возможном проведении шахматной партии между Путиным и Трампом

Дворкович высказался о возможном проведении шахматной партии между Путиным и Трампом
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович низко оценил вероятность проведения шахматной партии между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Думаю, президенты всё‑таки должны заниматься стратегическими и практическими вопросами международной политики и экономики, а в шахматы играть на досуге, но не для других целей. Хотя шахматы всех объединяют, это правда», — приводит слова Дворковича «Матч ТВ».

Ранее в марте стало известно, что Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими хоккеистами.

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