Дворкович высказался о возможном проведении шахматной партии между Путиным и Трампом

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович низко оценил вероятность проведения шахматной партии между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Думаю, президенты всё‑таки должны заниматься стратегическими и практическими вопросами международной политики и экономики, а в шахматы играть на досуге, но не для других целей. Хотя шахматы всех объединяют, это правда», — приводит слова Дворковича «Матч ТВ».

Ранее в марте стало известно, что Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими хоккеистами.