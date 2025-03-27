Президент ФИДЕ Дворкович высказался о возможном возвращении россиян на международную арену

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о возможном возвращении российских шахматистов на международные соревнования.

«В шахматах не было резких движений. С самого начала допускали часть российских спортсменов до индивидуальных соревнований. Да, без символов, но тем не менее. Все играли. И не так давно было принято решение о допуске юношеских и паралимпийских команд до международных соревнований. Уже командных. Это первый шаг, будем обсуждать и думать о следующих.

Мы ориентируемся на рекомендации МОК, поскольку шахматы связаны с олимпийским движением. Для большинства стран-членов позиция МОК является определяющий, она очень важна. Без этого мы не можем совершать радикальных действий. Будем консультироваться с коллегами в МОК. Есть позитивный тренд, но нет окончательного решения», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.