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Президент ФИДЕ Дворкович высказался о возможном возвращении россиян на международную арену

Президент ФИДЕ Дворкович высказался о возможном возвращении россиян на международную арену
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о возможном возвращении российских шахматистов на международные соревнования.

«В шахматах не было резких движений. С самого начала допускали часть российских спортсменов до индивидуальных соревнований. Да, без символов, но тем не менее. Все играли. И не так давно было принято решение о допуске юношеских и паралимпийских команд до международных соревнований. Уже командных. Это первый шаг, будем обсуждать и думать о следующих.

Мы ориентируемся на рекомендации МОК, поскольку шахматы связаны с олимпийским движением. Для большинства стран-членов позиция МОК является определяющий, она очень важна. Без этого мы не можем совершать радикальных действий. Будем консультироваться с коллегами в МОК. Есть позитивный тренд, но нет окончательного решения», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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