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В Италии уволили тренера по гимнастике из-за обвинений в жестоком обращении

В Италии уволили тренера по гимнастике из-за обвинений в жестоком обращении
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Тренер сборной Италии по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани уволена со своей должности из-за обвинений в жестоком обращении со спортсменками. Об этом сообщается на сайте Итальянской федерации гимнастики (FGI).

Сообщается, что в среду, 26 марта, исполнительный комитет организации проголосовал за расторжение контракта с Маккарани.

В 2022 году несколько спортсменок, работавших с Маккарани, сообщили, что тренер жестоко обращалась с ними во время работы. Среди обращавшихся были чемпионки мира и Европы. Местная федерация гимнастики в том же году присоединилась к расследованию прокуратуры.

Отметим, что помощницей Маккарани была россиянка Ольга Тишина, однако она была оправдана Федеральным судом Италии. В марте 2025 года дело Тишиной отправили в архив, а судья предъявил Маккарани обвинения в жестоком обращении.

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