Федерация дзюдо России объявила состав сборной на ЧЕ-2025 в Черногории

Федерация дзюдо России объявила состав сборной России на чемпионат Европы в Подгорице (Черногория) 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба организации в своём телеграм-канале.

В составе женской команды на турнире выступят Сабина Гилязова и Марина Воробьёва (весовая категория до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова и Ирина Зуева (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Элис Старцева и Мария Иванова (свыше 78 кг).

В состав мужской команды вошли Аюб Блиев (до 60 кг), Иван Черных и Мурад Чопанов (до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Матвей Каниковский и Арман Адамян (до 100 кг), Инал Тасоев и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Чемпионат Европы по дзюдо в столице Черногории пройдёт с 23 по 27 апреля 2025 года в спортивном центре «Морача».