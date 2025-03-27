Участник Олимпийских игр погиб в турецком отеле во время пожара

Турецкий горнолыжник 24-летний Беркин Уста и его отец Яхья Уста, президент Национальной ассоциации преподавателей лыжного спорта и сноуборда, погибли во время пожара в закрытом отеле в Улудаге (Турция). Об этом сообщает Milliyet.

Во время пожара семья Уста находилась на пятом этаже, также в здании были сотрудники отеля. Мать спортсмена Фикрие Уста была госпитализирована.

Отметим, что со 2 января 2025 года у отеля была отозвана лицензия на размещение гостей. Уста-старший управлял на курорте лыжным прокатом, подъёмником и кафе.

Беркин Уста представлял Турцию на Олимпийских играх в Пекине 2022 года и занял 43‑е место в гигантском слаломе.