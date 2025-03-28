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«Чемпионат» объявил о запуске номинации для студентов на премии MARSPO Awards 2025

«Чемпионат» объявил о запуске номинации для студентов на премии MARSPO Awards 2025
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Спортивный портал «Чемпионат» объявил о запуске специальной номинации для студентов в рамках профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2025.

Подать заявку для участия в номинации могут медиапроекты, которые освещают студенческие спортивные инфоповоды, реализованные студентами с 1 января 2024 года по 30 апреля 2025 года.

«Специальная номинация для студентов создана, чтобы поддержать и вдохновить новое поколение талантливых журналистов, ведь именно они будут формировать будущее спортивной медиаиндустрии. Очень здорово, что теперь у студентов есть возможность заявить о себе», — сказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

Приём заявок будет длиться до 30 апреля, а победители будут определены редакцией «Чемпионата» и получат ценную награду. Отметим, что спортивный портал выделяет лучшие практики и инициативы в сфере медиапродвижения студенческого спорта уже второй год. Подробная информация и подача проектов по ссылке.

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