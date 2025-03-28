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Российский бобслеист: соперники из других стран следят за нами, доходят их слова поддержки

Российский бобслеист: соперники из других стран следят за нами, доходят их слова поддержки
Ростислав Гайтюкевич
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Российский бобслеист, трёхкратный бронзовый призёр ЧЕ Ростислав Гайтюкевич заявил о поддержке иностранных спортсменов. Он также выразил надежду на встречу с ними уже на международных турнирах.

«Я следил за последним чемпионатом мира в США и продолжаю с огромным уважением относиться к выступавшим там ребятам. Знаю, что они также следят за тем, как выступаем мы. Наши зарубежные соперники удивляются силе русского духа, благодаря которому мы в течение трёх лет, находясь в отстранении, продолжаем держать высокий уровень.

До меня доходят их слова поддержки, но национальность поддерживающих со мной контакт спортсменов я не хотел бы сейчас говорить. Но это не одна страна, и даже не две. И я очень надеюсь, что в олимпийском сезоне мы будем наблюдать за выступлениями друг друга воочию, не на экране телевизора», — приводит слова Гайтюкевича ТАСС.

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