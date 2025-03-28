Итальянский прыгун Джанмарко Тамбери: я снова чувствую себя спортсменом

Олимпийский чемпион 2020 года по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери заявил о намерении выступить на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония).

«Я уже совершил первый шаг — сделал выбор. И уже начал подготовку и снова чувствую себя спортсменом. Всё ещё не прыгун, но уже спортсмен.

В Италии прыжки в высоту никогда не были такими сильными, как сейчас: на чемпионат мира у нас квалифицировались четыре человека из четырёх возможных. Наличие сильных компаньонов — это подарок. Они помогут мне, чтобы я отдал всё. Определённо, хотел бы провести несколько турниров перед ЧМ и хотел бы приехать в Токио (место проведения ЧМ-2025) в приемлемом состоянии», — сказал Тамбери в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Джанмарко Тамбери не смог навязать борьбу, так и не взяв высоту 2,27 м. Он достиг отметки в 2,22 м и показал 11-й результат. Также в Париже легкоатлет заявлял о проблемах с почками и поставил под вопрос своё участие в финале, но всё равно вышел в сектор.