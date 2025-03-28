Губерниев: не нужно слушать всяких идиотов, которые рассказывают о псевдопатриотизме

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что российские спортсмены выступают в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

«Все российские спортсмены готовы уже ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Эти разговоры о том, ехать или не ехать в таком статусе, пора заканчивать. Не нужно слушать всяких идиотов, которые рассказывают нам о псевдопатриотизме.

А что касается наших национальных символов, флаг и гимн обязательно вернём на международных соревнованиях. Возвращение на мировую арену нужно с чего-то начинать. Все, кто во время Олимпиады в Париже был против выступления без флага, сейчас либо переобулись, либо тихо в тряпку молчат. А спортсмены слушали тогда дураков всяких. Теперь уже понятно, что люди будут выступать в нейтральном статусе и защищать цвета России, как бы там ни было. А флаг и гимн вернём, здесь я согласен с министром спорта и главой ОКР Михаилом Дегтярёвым», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».