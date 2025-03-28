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Победительница Игр БРИКС гимнастка Диана Чугунихина получила нейтральный статус

Победительница Игр БРИКС гимнастка Диана Чугунихина получила нейтральный статус
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Международная федерация гимнастики (FIG) выдала нейтральный статус победительнице Игр БРИКС, призёру чемпионата России по художественной гимнастике Диане Чугунихиной. Об этом сообщила пресс-служба организации на своём сайте.

Также в список спортсменок, которые получили нейтральный статус, вошли Арина Ковшова, Владислава Николаенко, Арина Янковская, Александра Хабибуллина, Варвара Топорова и Владислава Шаронова.

Ранее в феврале 2025 года первый вице‑президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов сообщил, что федерация гимнастики подавала в FIG около 100 заявок российских спортсменов для получения нейтрального статуса во всех гимнастических видах.

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