Победительница Игр БРИКС гимнастка Диана Чугунихина получила нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (FIG) выдала нейтральный статус победительнице Игр БРИКС, призёру чемпионата России по художественной гимнастике Диане Чугунихиной. Об этом сообщила пресс-служба организации на своём сайте.

Также в список спортсменок, которые получили нейтральный статус, вошли Арина Ковшова, Владислава Николаенко, Арина Янковская, Александра Хабибуллина, Варвара Топорова и Владислава Шаронова.

Ранее в феврале 2025 года первый вице‑президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов сообщил, что федерация гимнастики подавала в FIG около 100 заявок российских спортсменов для получения нейтрального статуса во всех гимнастических видах.