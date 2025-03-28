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Евгения Канаева получила нейтральный статус в качестве тренера

Евгения Канаева получила нейтральный статус в качестве тренера
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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева получила нейтральный статус в качестве тренера. Об этом сообщает пресс-служба FIG.

Канаева — единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье (в групповых упражнениях — Наталья Лаврова, Елена Посевина и Анастасия Близнюк), 17-кратная чемпионка мира, в том числе трёхкратная чемпионка в многоборье.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе, при этом участие в командных дисциплинах исключено.

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