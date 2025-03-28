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ICF допустила россиян до всех ключевых международных стартов в 2025 году

ICF допустила россиян до всех ключевых международных стартов в 2025 году
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Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) допустила спортсменов сборной России по гребному слалому в нейтральном статусе на ключевые турниры в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного слалома России (ФГСР) в своём телеграм-канале.

«Этот результат — итог большой работы Федерации гребного слалома России во главе с президентом Сергеем Папушем. Он находился в постоянном контакте с руководителем ICF Томасом Конецко, что позволило достичь взаимопонимания и договорённости», — говорится в сообщении.

Россияне выступят на чемпионате Европы в Париже, чемпионате мира в австралийском Пенрите, первом и втором этапах Кубка мира в испанском Сео-де-Уржель и французском По соответственно, а также на первенстве мира среди спортсменов до 19 и 24 лет в Фуа (Франция). Участие россиян совместно со специальной комиссией ICF также одобрили принимающие страны.

Ранее стало известно, что Чехия отказалась принимать российских байдарочников и каноистов, вследствие чего российские спортсмены не выступят на чемпионате Европы в чешском Рачице.

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