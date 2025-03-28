Образцов — о допуске российских гребцов до международных стартов: решение было ожидаемым

Главный тренер сборной по гребному слалому Максим Образцов поделился мнением о том, что Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) допустила спортсменов из России до международных соревнований.

— Решение было ожидаемым. ICF готова была допустить нас до соревнований еще в прошлом году, но тогда страны, в которые мы собирались поехать, по разным причинам оказались не готовы принять российских спортсменов. Поэтому мы продолжали диалог и были на связи с международной федерацией. Теперь уже получены официальные подтверждения и от организаторов соревнований, поэтому целенаправленно готовимся к выездам на чемпионаты Европы и мира.

— Все ли ведущие спортсмены получили необходимый для выступлений статус?

— Сейчас нейтральный статус имеют 19 человек — весь основной состав из семи спортсменов, а также кандидаты на попадание в главную сборную и юниоры. Все сильнейшие до стартов допущены, — приводит слова Образцова пресс-служба ОКР.

Россияне выступят на чемпионате Европы в Париже, чемпионате мира в австралийском Пенрите, первом и втором этапах Кубка мира в испанском Сео-де-Уржель и французском По соответственно, а также на первенстве мира среди спортсменов до 19 и 24 лет в Фуа (Франция). Участие россиян совместно со специальной комиссией ICF также одобрили принимающие страны.