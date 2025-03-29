Российский гимнаст Ранель Сафиуллин получил нейтральный статус от FIG

Международная федерация гимнастики (FIG) выдала нейтральный статус российскому гимнасту Ранелю Сафиуллину. Об этом сообщила пресс-служба организации на своём сайте.

Ранее нейтральный статус получила победительница Игр БРИКС, призёр чемпионата России по художественной гимнастике Диана Чугунихина.

Первый вице‑президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов в феврале 2025 года сообщил, что федерация гимнастики подавала в FIG около 100 заявок российских спортсменов для получения нейтрального статуса во всех гимнастических видах.

Напомним, в марте 2022 года FIG отстранила российских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации. Позднее международная федерация смягчила санкции и допустила российских спортсменов в нейтральном статусе, но при этом участие в командных дисциплинах исключила.