Санно-бобслейная трасса Олимпиады-2026 прошла первые тесты после реконструкции

Трасса комплекса «Эудженио Монти» в Италии, который был построен к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине, прошла первые тесты после реконструкции для соревнований по бобслею, санному спорту и скелетону.

«Мы знаем, что сроки реконструкции были очень сжатыми и амбициозными. Отзывы, которые мы получили от наших технических экспертов, тренеров и атлетов, которые побывали на трассе на этой неделе, были очень положительными», — приводит слова президента Международной федерации бобслея и скелетона Иво Феррари агентство Reuters.

Отметим, что в тестовых заездах на трассе принимали участие уроженец Кортины-д'Ампеццо скелетонист Маттиа Гаспари, а также спортсмены сборной США, среди которых пятикратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр по бобслею Кейли Хамфрис. Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 9 по 22 февраля 2026 года.