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Московский школьник победил на первенстве мира по шахматам в Сербии

Московский школьник победил на первенстве мира по шахматам в Сербии
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Московский школьник Матфей Юрасов победил на первенстве мира по шахматам в Сербии. Об этом сообщила пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

«Двенадцатилетний школьник из Москвы Матфей Юрасов одержал победу на первенстве мира по шахматам. Соревнования проходили с 19 по 28 марта в сербском городе Врнячка-Баня.

В турнире участвовали 462 юных шахматиста из 43 стран. Российскую сборную представили 48 человек, в том числе 24 москвича. Соревнования проводились в шести возрастных категориях: до семи, девяти, 11, 13, 15 и 17 лет. Участники сыграли девять туров по швейцарской системе с классическим контролем времени: 90 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый ход», — сообщила пресс-служба департамента.

Юрасов стал чемпионом мира в возрастной категории до 13 лет. Он является многократным победителем и призёром первенств России и Москвы по различным дисциплинам.

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