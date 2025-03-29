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«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА в матче Суперлиги

«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА в матче Суперлиги
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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» (Московская область) обыграл московский клуб ЦСКА в гостевом матче OLIMPBET Суперлиги со счётом 26:23 (14:12).

Самым результативным игроком матча стал Станислав Шабельников из ЦСКА, на его счету семь очков. У «Чеховских медведей» Александр Ермаков и Антон Аксюков набрали по пять очков.

Подмосковный коллектив набрал 34 очка и возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, опережая на два очка «Зенит». Тройку сильнейших замыкает ЦСКА с результатом 26 очков.

Ранее «Чеховские медведи» обыграли ЦСКА со счётом 29:24. Этот успех позволил «Чеховским медведям» выиграть регулярный чемпионат.

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