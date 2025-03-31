Россиянин Антон Соколов стал обладателем Кубка Португалии по футзалу

Российский нападающий «Спортинга» Антон Соколов стал обладателем Кубка Португалии по футзалу. В финале турнира «Спортинг» одержал победу над «Бенфикой» со счетом 4:3. Соколов в финальной встрече записал на свой счёт голевую передачу.

Отметим, для Антона Соколова этот трофей стал уже шестым в составе португальской команды.

Напомним, россиянин выступает за «Спортинг» с 2022 года. Ранее в составе лиссабонской команды 26‑летний россиянин стал двукратным чемпионом Португалии и победителем Суперкубка страны. С 2016 по 2022 год Соколов играл за екатеринбургскую «Синару».

Соколов — чемпион мира 2018 года среди студентов, серебряный призёр чемпионата Европы – 2022, чемпион России — 2020/2021, обладатель Кубка России — 2021/2022.