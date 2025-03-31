Игрока в настольный теннис Сидоренко дисквалифицировали на 3 месяца за оскорбление судьи

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала одного из лидеров национальной команды Владимира Сидоренко на три месяца за оскорбление судьи на чемпионате России в Казани.

«Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России приняла решение не представлять этого спортсмена на получение президентской стипендии в размере 600 тыс. рублей в год за успешное выступление на Играх БРИКС — 2024, а также дисквалифицировать на три месяца, в течение которых он не сможет выступать на внутрироссийских соревнованиях. После истечения срока отстранения Сидоренко предстоит отбыть условную трёхмесячную дисквалификацию. Победитель чемпионата России Гребнев за бросок ракетки также понесёт наказание, как и другой спортсмен Саъди Исмаилов.

Сидоренко много выступает за границей и имеет возможность играть с сильными зарубежными соперниками, что, конечно, является положительным моментом. Но все эти плюсы, в моём понимании, нивелируются вот таким недостойным поведением. Люди большую часть времени предоставлены сами себе, отсутствуют на централизованных сборах, а тренировочный процесс — это прежде всего педагогический процесс. Сидоренко нагрубил женщине-судье, что вообще ничем не может быть оправдано, и вообще вёл себя вызывающе", — приводит слова главного тренера сборной России Виктора Батова ТАСС.

Владимир Сидоренко в четвертьфинале чемпионата России против Максима Гребнева после окончания четвёртой партии оскорбил судью, после чего был снят с турнира.