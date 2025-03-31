Витольд Банька будет единственным кандидатом на грядущих выборах президента ВАДА

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в официальном релизе раскрыла имена кандидатов на выборы президента и вице-президента организации. Выборы запланированы на 29 мая, они состоятся на виртуальном заседании совета учредителей.

На обе престижные должности было выдвинуто лишь по одной кандидатуре.

На пост президента претендует действующий глава организации поляк Витольд Банька, который занимает эту должность с 1 января 2020 года. Банька – бронзовый призёр чемпионата мира – 2003 по лёгкой атлетике в эстафете 4x400 м.

Единственным кандидатом на пост вице-президента ВАДА стала китаянка Ян Ян, занимающая его также с января 2020 года. Ян – двукратная победительница Олимпийских игр 2002 года в шорт-треке на дистанциях 500 м и 1000 м.

В случае переизбрания Банька и Ян продолжат свою работу до конца 2028 года.