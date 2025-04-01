Объявлены финалисты Премии РБ

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Организаторы Премии РБ объявили список финалистов. В него вошли 65 компаний в 27 номинациях. Следующим этапом станет голосование экспертного жюри, которое выберет победителей. Церемония награждения победителей пройдёт 8 апреля.

В финал 2025 года попали 24 человека – спортсмены, амбассадоры и менеджеры, 10 спортивных клубов, 8 букмекеров, 8 событий, 7 YouТube и ТГ-каналов, а также 8 СМИ.

Финалисты Премии РБ — 2025:

Спортсмен года. Партнёр номинации VK Спорт

● Константин Тюкавин

● Александр Овечкин

● Алексей Батраков

● Мирра Андреева

Спортивный журналист года

● Григорий Телингатер

● Тигран Арутюнян

● Вадим Кораблёв

● Юрий Голышак

Лучшее спортивное событие года. Партнёр номинации «Чемпионат»

● BetBoom Братский Кубок

● ЛУКОЙЛ АРЕНА: Сердце Спартака. Матч звёзд

● Спортивные игры стран БРИКС

● Игры будущего

Лучшее цифровое или печатное спортивное СМИ

● Чемпионат

● Спортс

● Спорт-Экспресс

● Sport24

Лучшая спортивная пресс-служба

● ПФК ЦСКА

● ФК «Зенит»

● ХК «Авангард»

● ХК «СКА»

● ФК «Спартак-Москва»

● ФК «Динамо-Москва»

Лучший спортивный Telegram-канал

● Реальный Губер

● МЯЧ Production

● OFNEWS

● Матч ТВ

Бренд года

● FONBET

● PARI

● МЕЛБЕТ

● BetBoom

Самый надёжный букмекер

● БЕТСИТИ

● PARI

● Лига Ставок

● BetBoom

Полный список финалистов можно посмотреть на сайте Премии РБ. VI церемония награждения победителей пройдёт 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер. Событие призвано объединить лидеров спортивной индустрии, бизнеса, медиа и выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли.

Ежегодно мероприятие посещают президенты лиг и федераций, известные спортсмены, тренеры, селебрити и звёзды шоу-бизнеса. На каждой церемонии присутствует специальный гость — именитый спортсмен мирового уровня. В прошлые годы в этой почётной роли выступили Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Эммануэль Адебайор, Кафу. Специальным гостем Премии РБ 2025 станет легендарный итальянский футболист Франческо Тотти.