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Объявлены финалисты Премии РБ

Объявлены финалисты Премии РБ
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Организаторы Премии РБ объявили список финалистов. В него вошли 65 компаний в 27 номинациях. Следующим этапом станет голосование экспертного жюри, которое выберет победителей. Церемония награждения победителей пройдёт 8 апреля.

В финал 2025 года попали 24 человека – спортсмены, амбассадоры и менеджеры, 10 спортивных клубов, 8 букмекеров, 8 событий, 7 YouТube и ТГ-каналов, а также 8 СМИ.

Финалисты Премии РБ — 2025:

Спортсмен года. Партнёр номинации VK Спорт
● Константин Тюкавин
● Александр Овечкин
● Алексей Батраков
● Мирра Андреева

Спортивный журналист года
● Григорий Телингатер
● Тигран Арутюнян
● Вадим Кораблёв
● Юрий Голышак

Лучшее спортивное событие года. Партнёр номинации «Чемпионат»
● BetBoom Братский Кубок
● ЛУКОЙЛ АРЕНА: Сердце Спартака. Матч звёзд
● Спортивные игры стран БРИКС
● Игры будущего

Лучшее цифровое или печатное спортивное СМИ
● Чемпионат
● Спортс
● Спорт-Экспресс
● Sport24

Лучшая спортивная пресс-служба
● ПФК ЦСКА
● ФК «Зенит»
● ХК «Авангард»
● ХК «СКА»
● ФК «Спартак-Москва»
● ФК «Динамо-Москва»

Лучший спортивный Telegram-канал
● Реальный Губер
● МЯЧ Production
● OFNEWS
● Матч ТВ

Бренд года
● FONBET
● PARI
● МЕЛБЕТ
● BetBoom

Самый надёжный букмекер
● БЕТСИТИ
● PARI
● Лига Ставок
● BetBoom

Полный список финалистов можно посмотреть на сайте Премии РБ. VI церемония награждения победителей пройдёт 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер. Событие призвано объединить лидеров спортивной индустрии, бизнеса, медиа и выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли.

Ежегодно мероприятие посещают президенты лиг и федераций, известные спортсмены, тренеры, селебрити и звёзды шоу-бизнеса. На каждой церемонии присутствует специальный гость — именитый спортсмен мирового уровня. В прошлые годы в этой почётной роли выступили Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Эммануэль Адебайор, Кафу. Специальным гостем Премии РБ 2025 станет легендарный итальянский футболист Франческо Тотти.

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