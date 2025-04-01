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«Увижусь с Ковентри на матче Касаткиной». Губерниев отметился яркой первоапрельской шуткой

«Увижусь с Ковентри на матче Касаткиной». Губерниев отметился яркой первоапрельской шуткой
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Известный российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале выдал яркую шутку на 1 апреля.

«Сегодня созвонился с Кирсти Ковентри!!! Президент МОК поддержала мою кандидатуру на грядущих выборах главы ФЛГР!!! Будем продолжать общение!!! Ближайшая встреча с Ковентри в очном формате в Австралии на матче теннисистки Касаткиной!!!» — написал Губерниев.

Напомним, в марте Кирсти Ковентри победила на выборах президента МОК и приступит к своим обязанностям с июня этого года. В данный момент этот пост занимает немец Томас Бах.

Теннисистка Дарья Касаткина в последние дни фигурировала в СМИ в большей степени благодаря своему решению сменить российское спортивное гражданство на австралийское.

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