МЛБ дисквалифицировала аутфилдера «Атланты Брэйвз» Профара на 80 матчей за допинг

Главная лига бейсбола (МЛБ) отстранила на 80 матчей аутфилдера «Атланты Брэйвз» Джуриксона Профара после положительного результата теста на хорионический гонадотропин человека. Данное вещество относится к запрещённым, поскольку повышает работоспособность.

Сам 32-летний уроженец Кюрасао заявил, что вещество попало в его организм непреднамеренно, однако вопросов к решению МЛБ не имеет.

«Я проходил тесты на протяжении всей своей карьеры, в том числе восемь раз в прошлом сезоне, и ни один из них не дал положительного результата. Я бы никогда целенаправленно не принял запрещённое вещество, но я беру на себя полную ответственность и принимаю решение МЛБ», — приводит слова Профара Mundo Deportivo.

Профар подписал трёхлетний контракт с «Брэйвз» на $ 42 млн в январе. Перед этим он защищал цвета «Сан-Диего Падрес».

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