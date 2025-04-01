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МЛБ дисквалифицировала аутфилдера «Атланты Брэйвз» Профара на 80 матчей за допинг

МЛБ дисквалифицировала аутфилдера «Атланты Брэйвз» Профара на 80 матчей за допинг
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Главная лига бейсбола (МЛБ) отстранила на 80 матчей аутфилдера «Атланты Брэйвз» Джуриксона Профара после положительного результата теста на хорионический гонадотропин человека. Данное вещество относится к запрещённым, поскольку повышает работоспособность.

Сам 32-летний уроженец Кюрасао заявил, что вещество попало в его организм непреднамеренно, однако вопросов к решению МЛБ не имеет.

«Я проходил тесты на протяжении всей своей карьеры, в том числе восемь раз в прошлом сезоне, и ни один из них не дал положительного результата. Я бы никогда целенаправленно не принял запрещённое вещество, но я беру на себя полную ответственность и принимаю решение МЛБ», — приводит слова Профара Mundo Deportivo.

Профар подписал трёхлетний контракт с «Брэйвз» на $ 42 млн в январе. Перед этим он защищал цвета «Сан-Диего Падрес».

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