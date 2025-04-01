Гукеш: меня вдохновляет, когда дети говорят: «Я начал играть в шахматы благодаря тебе»

18-летний индийский шахматист Гукеш Доммараджу рассказал, какие изменения произошли в его жизни после того, как он стал самым молодым чемпионом мира в истории.

«Я бы не сказал, что что-то сильно поменялось, но есть несколько отличий. Например, когда я дома и выхожу на улицу, люди узнают меня чаще, чем раньше. В аэропортах может быть немного суматошно. Я рад, что шахматы получают больше признания, и вдохновляет слышать, как дети говорят: «Я начал играть в шахматы благодаря тебе». Это действительно приятно. Однако, хотя люди очень понимающие, иногда я нуждаюсь в личном пространстве и предпочитаю оставаться в тени. Что касается шахмат, я не думаю, что многое изменилось. Я по-прежнему хочу продолжать усердно трудиться и достичь ещё большего. Тем не менее некоторые аспекты моей карьеры изменились, и появилось много новых возможностей и положительных сдвигов. Я рад этому», — приводит слова Гукеша Доммараджу пресс-служба Grand Chess Tour.

Напомним, 12 декабря в Сингапуре Гукеш в последней партии матча за шахматную корону обыграл 17-го чемпиона мира китайца Дин Лижэня на 58-м ходу. Общий счёт матча стал 7,5:6,5 в пользу Доммараджу.