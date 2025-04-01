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Журова — о президенте ВАДА: он должен быть безразличным и циничным, но им управляют

Журова — о президенте ВАДА: он должен быть безразличным и циничным, но им управляют
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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о том, что поляк Витольд Банька будет единственным кандидатом на грядущих выборах президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Кто бы ни был президентом ВАДА, он всё равно преследует цели, которые ему обозначает кто-то сверху. Так же и Банькой управляют, наверняка ему звонят с просьбами и определёнными приказами, которые он исполняет. Он же не является независимым человеком.

Вообще не позавидуешь главе ВАДА. Этот человек рушит спортивные и человеческие судьбы, серьёзно влияя на дальнейшие жизни. Наверняка Банька так или иначе в курсе всех допинговых дел. Своим решением он может дать ход дополнительному расследованию дела или закрыть на что-то глаза. В этой должности нужно быть безразличным и циничным в какой-то степени», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, ранее адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой обвинили ВАДА в мошенничестве при подготовке документов по допинговому делу спортсменки. Выборы главы организации запланированы на 29 мая, они состоятся на виртуальном заседании совета учредителей.

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