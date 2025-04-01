Гукеш Доммараджу рассказал о пользе шахмат для детей

18-летний индийский шахматист Гукеш Доммараджу, ставший в декабре самым молодым чемпионом мира в истории, рассказал о положительном влиянии шахмат на развитие детей.

«Да, многочисленные исследования показали, что дети, которым преподают шахматы в школе, показывают лучшие результаты в учёбе. Даже если они не занимаются шахматами профессионально, занятие ими в качестве хобби может иметь положительные эффекты. Это обостряет ум и помогает с такими навыками, как решение проблем и стратегическое мышление. Если ребёнок по-настоящему талантлив и хочет заниматься этим профессионально, это здорово, но даже игра в шахматы просто ради развлечения может быть полезна в других сферах жизни», — приводит слова Гукеша Доммараджу пресс-служба Grand Chess Tour.

Напомним, 12 декабря в Сингапуре Гукеш в последней партии матча за шахматную корону обыграл 17-го чемпиона мира китайца Дин Лижэня на 58-м ходу. Общий счёт матча стал 7,5:6,5 в пользу Доммараджу.