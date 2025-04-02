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Более 1 тыс. регбистов подали коллективный иск против федераций из-за полученных травм

Более 1 тыс. регбистов подали коллективный иск против федераций из-за полученных травм
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Более 1 тыс. бывших регбистов любительского и профессионального уровня присоединились к иску против руководящих органов спорта, в частности, World Rugby, о сотрясениях мозга. Игроки требуют компенсации за «потерянный заработок, медицинские счета и расходы на лечение». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организацию, представляющую интересы истцов.

«Заявители страдают целым рядом неврологических заболеваний, влияющих на их жизнь, включая болезнь Паркинсона, болезнь двигательных нейронов, хроническую травматическую энцефалопатию и деменцию. Они утверждают, что эти травмы являются прямым результатом сотрясений и ударов средней степени тяжести, полученных ими во время игровой карьеры», — сказал представитель организации.

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