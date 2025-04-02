В апреле пройдёт Кубок Москвы по хоккею с мячом, посвящённый 80-летию Великой Победы

С 6 по 27 апреля в ЛД «Крылатское» состоится Кубок Москвы по хоккею с мячом, посвящённый 80-летию Великой Победы. В турнире примут участие шесть сильнейших команд города, а на лёд выйдут настоящие звёзды отечественного бенди.

Кто сразится за трофей?

За кубок поборются две молодые команды «Динамо» – выступающая в Высшей лиге «Динамо-2» и перспективное поколение будущих звёзд из «Динамо-2008». Им предстоит столкнуться с титулованными хоккеистами из «Форели», в составе которой сразу четыре чемпиона мира. Также в борьбу вступят «Фили» и «Водная гвардия», уже зарекомендовавшие себя на московском льду. Не останется в стороне и команда «Бенди Братья» – настоящий сплав опыта и мастерства. Турнир обещает быть жарким: за три недели на арене в Крылатском пройдут 15 матчей, в которых и решится судьба московского хоккейного титула.

Звёзды на льду.

Кубок Москвы подарит зрителям не только бескомпромиссную борьбу, но и возможность увидеть в деле легендарных мастеров хоккея с мячом. В составе участников на лед выйдут Александр Тюкавин – самый титулованный хоккеист в истории русского хоккея и по совместительству отец нападающего сборной России по футболу Константина Тюкавина, один из лучших бомбардиров отечественного хоккея с мячом Евгений Иванушкин, а также шестикратный чемпион мира, а ныне главный тренер московского «Динамо» Сергей Шабуров, четырёхкратные чемпионы мира Иван Максимов и Кирилл Хвалько, хорошо известные каждому, кто следит за бенди.

Хоккей с мячом: традиции и история.

Хоккей с мячом – это исконно русский вид спорта, сочетающиймолниеносную скорость и широту атак, тонкую технику и чистую борьбу. Ещё в конце XIX века этот вид спорта начал набирать популярность в России, а уже в 1910-х годах в Москве прошли первые чемпионаты. Позднее, в советские годы, столичные команды задавали тон на всесоюзной арене, а московские болельщики знали своих хоккейных кумиров в лицо.

Сегодня Кубок Москвы продолжает славные традиции столичного хоккея с мячом, превращая лёд «Крылатского» в настоящую арену ледовых баталий. Здесь будет всё: яркие эмоции, скорости на пределе и соперничествона каждом участке поля.

Когда и где смотреть?

Главный хоккейный турнир весны пройдёт на льду «Крылатского» – одной из ведущих хоккейных арен столицы. Болельщиков ждёт захватывающая борьба, фирменные атаки, зрелищные голы и настоящая атмосфера большого спорта.

Турнир проводится при поддержке департамента спорта города Москвы, а его информационными партнёрами выступают ведущие спортивные издания.

Не пропустите главные ледовые сражения этой весны – приходите поддержать свою команду и почувствовать настоящий дух русского хоккея!