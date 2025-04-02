Объявлены финалисты Премии СБК

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Оргкомитет Премии СБК обработал 602 заявки и составил шорт-лист претендентов в 27 номинациях. Победители будут объявлены в Москве 18 апреля. На 27 Золотых глобусов претендуют 248 финалистов. В большинстве номинаций предусмотрены защиты перед жюри — они пройдут с 7 по 11 апреля.

Финалисты VII Премии СБК:

Спортобъект года

МСК «Жаворонки»

«Кристалл Арена» (Красноярск)

Международный центр самбо и центр бокса

Ледовый дворец «Марий Эл»

Спорткомплекс «Динамо» (Ижевск)

Дворец тенниса «Лужники»

«Баскет Холл Москва»

Спортивный комплекс «Красная звезда»

Спортивный комплекс «Раменки»

«Территория мяча»

Спортивно-массовое мероприятие года

День Московского спорта

Winline Urban Games

Malidak

Ironstar Sirius Sochi

«Спортивный актив Оренбуржья»

Челябинский марафон

«АССК Фест»

Чемпионат мира X-Waters

Фестиваль школьного спорта

Детская футбольная медиалига

Спортивный регион года

Республика Татарстан

Калининградская область

Омская область

Рязанская область

Свердловская область

SMM года

«Мяч Production»

«Матч ТВ»

БК «Зенит»

RCC Media

«Чемпионат»

Детские медиа КХЛ

Телеграм-канал «Кибер» «Спортса"»

«VK Спорт»

Национальная студенческая футбольная лига

BetBoom

Медиапроект года

«Мяч Production»

Шоу «Игра в города»

Сериал «Камеру убери»

Мини-сериал «Снег в большом городе»

«Наши в Париже»

Открытая студия «Радио «Зенит» в честь 40-летия чемпионства ФК «Зенит»

Шоу «Хоккейный борт»

«Скользкий лед»

Федерация хоккея Москвы и VSporte

YouTube-канал BetBoom Sports

Лучший фильм

«Федя. Народный футболист»

«Роковая партия»

«Главные победы»

«Давка-82. Тайная трагедия СССР»

«Трудные подростки»

«О нерадивом отце и красном автобусе»

«Разрушая лед: Суперсерия 1972»

«Управляемый занос»

«Кубок Гагарина. Битва за мечту»

«Мама, мы – ЦСКА!»

Социальный проект года

«Это все еще я!»

Лес FitStars

Школьная лига ЦСКА по тэг-регби в Мариуполе

Премия «Джентльмен года»

Конкурс «Ты в игре»

Фильм ФК «Сочи» «Трудные подростки»

«Вместе! Со спортом»

«В борьбе за жизнь мы – одна команда»

«Уральская классика»

«Вызов»