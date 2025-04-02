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Объявлены финалисты Премии СБК

Объявлены финалисты Премии СБК
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Оргкомитет Премии СБК обработал 602 заявки и составил шорт-лист претендентов в 27 номинациях. Победители будут объявлены в Москве 18 апреля. На 27 Золотых глобусов претендуют 248 финалистов. В большинстве номинаций предусмотрены защиты перед жюри — они пройдут с 7 по 11 апреля.

Финалисты VII Премии СБК:

Спортобъект года
МСК «Жаворонки»
«Кристалл Арена» (Красноярск)
Международный центр самбо и центр бокса
Ледовый дворец «Марий Эл»
Спорткомплекс «Динамо» (Ижевск)
Дворец тенниса «Лужники»
«Баскет Холл Москва»
Спортивный комплекс «Красная звезда»
Спортивный комплекс «Раменки»
«Территория мяча»

Спортивно-массовое мероприятие года
День Московского спорта
Winline Urban Games
Malidak
Ironstar Sirius Sochi
«Спортивный актив Оренбуржья»
Челябинский марафон
«АССК Фест»
Чемпионат мира X-Waters
Фестиваль школьного спорта
Детская футбольная медиалига

Спортивный регион года
Республика Татарстан
Калининградская область
Омская область
Рязанская область
Свердловская область

SMM года
«Мяч Production»
«Матч ТВ»
БК «Зенит»
RCC Media
«Чемпионат»
Детские медиа КХЛ
Телеграм-канал «Кибер» «Спортса"»
«VK Спорт»
Национальная студенческая футбольная лига
BetBoom

Медиапроект года
«Мяч Production»
Шоу «Игра в города»
Сериал «Камеру убери»
Мини-сериал «Снег в большом городе»
«Наши в Париже»
Открытая студия «Радио «Зенит» в честь 40-летия чемпионства ФК «Зенит»
Шоу «Хоккейный борт»
«Скользкий лед»
Федерация хоккея Москвы и VSporte
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Конкурс «Ты в игре»
Фильм ФК «Сочи» «Трудные подростки»
«Вместе! Со спортом»
«В борьбе за жизнь мы – одна команда»
«Уральская классика»
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