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ФИДЕ присвоила 15-летней российской шахматистке звание гроссмейстера

ФИДЕ присвоила 15-летней российской шахматистке звание гроссмейстера
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) присвоила 15-летней российской школьнице Анне Шухман звание женского гроссмейстера. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР) в телеграм-канале.

Анна Шухман родилась 6 мая 2009 года. В апреле юная спортсменка впервые вошла в десятку лучших шахматисток России с рейтингом 2413 и расположилась сразу на шестой строчке.

«Поздравляем Анну Шухман, желаем новых побед и творческих достижений!» — написано в заявлении ФШР.

Лучшей шахматисткой России согласно рейтингу ФИДЕ является Александра Горячкина. Она занимает пятое место. Анна Шухман стала 34-й.

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