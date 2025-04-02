«Не был готов к такому». Лифинцев — о популярности после ЧМ

Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде россиянин Мирон Лифинцев рассказал, что изменилось в его карьере после триумфального чемпионата мира — 2024 на короткой воде в венгерском Будапеште.

«Честно, я, конечно же, не был к этому готов. Даже скажу, что был не готов. Но справился вроде как неплохо и заслужил небольшой моральный отдых. В жизни такого не было, первый подобный опыт. В любом случае все эти активности у меня не отнимают много времени, тренеры не против. Я стараюсь делать так, чтобы это не занимало слишком много времени», — приводит слова пловца «Матч ТВ».

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2025 в венгерском Будапеште Лифинцев выиграл две личные золотые медали — в плавании на 50 и 100 метров на спине, а также помог одержать победы в трёх эстафетных гонках (смешанных комбинированных эстафетах 4х50 и 4х100 метров, комбинированной эстафете 4х100 метров).