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«Вернуться мне точно не хочется». Мустафина заявила, что не жалеет о завершении карьеры

«Вернуться мне точно не хочется». Мустафина заявила, что не жалеет о завершении карьеры
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина считает верным решение завершить карьеру в 2021 году.

«Есть мысли, мол, слава богу, что выступаю не я. Вернуться мне точно не хочется. Я прошла точку невозврата, провела цельную карьеру», — приводит слова Мустафиной «Матч ТВ».

Летом 2017 года у Мустафиной родилась дочь Алиса. Спортсменка завершила карьеру в начале 2021 года и спустя несколько месяцев стала старшим тренером женской молодёжной сборной России. На счету Мустафиной золото Олимпийских игр в Лондоне и Рио‑де‑Жанейро в упражнениях на брусьях, а также две серебряные и три бронзовые награды Олимпиад.

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