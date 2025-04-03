«Супермаркетинг года» — новая номинация в рамках премии MARSPO Awards 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский футбольный союз в лице женской футбольной Суперлиги стал инициатором создания номинации «Супермаркетинг года» в рамках премии MARSPO Awards 2025.

В номинации могут участвовать проекты в области спортивного маркетинга в игровых видах спорта среди женских команд. Идею учреждения номинации поддержали Всероссийская федерация волейбола, Российская федерация баскетбола, Федерация хоккея России и Федерация гандбола России.

Цель номинации — создание конкурентной среды в сфере маркетинга в женских игровых видах спорта. Участвовать могут проекты, реализованные в период с 1 января 2024 года по 30 апреля 2025 года и ранее не выдвигавшиеся на премию MARSPO Awards. Участие в номинации бесплатное.

Оценка проектов будет проводиться закрытым голосованием специального экспертного жюри. Церемония награждения состоится 29 мая 2025 года в Москве. Результаты будут опубликованы на официальном сайте премии MARSPO Awards.