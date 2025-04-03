Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам завершилась вничью

Первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам завершилась вничью
Комментарии

В четверг, 3 апреля, завершилась первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам. За победу борются действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь и претендентка Тань Чжунъи. Обе шахматистки представляют Китай. Партия закончилась вничью — 0,5-0,5. Шахматистки провели 39 ходов.

Матч за звание чемпионки мира проходит в двух китайских городах. Первые шесть партий состоятся в Шанхае (с 1 по 10 апреля), оставшиеся шесть партий и тай-брейк (при необходимости) — в Чунцине (с 11 по 23 апреля).

Цзюй Вэньцзюнь является чемпионкой мира с 2018 года. Тань Чжунъи была чемпионкой мира в 2017-2018 годах. Она выиграла турнир претенденток в 2024 году.

Материалы по теме
Громкий скандал вокруг российской шахматистки. Разбор партии, из-за которой всё началось
Громкий скандал вокруг российской шахматистки. Разбор партии, из-за которой всё началось
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android