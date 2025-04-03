Первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам завершилась вничью

В четверг, 3 апреля, завершилась первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам. За победу борются действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь и претендентка Тань Чжунъи. Обе шахматистки представляют Китай. Партия закончилась вничью — 0,5-0,5. Шахматистки провели 39 ходов.

Матч за звание чемпионки мира проходит в двух китайских городах. Первые шесть партий состоятся в Шанхае (с 1 по 10 апреля), оставшиеся шесть партий и тай-брейк (при необходимости) — в Чунцине (с 11 по 23 апреля).

Цзюй Вэньцзюнь является чемпионкой мира с 2018 года. Тань Чжунъи была чемпионкой мира в 2017-2018 годах. Она выиграла турнир претенденток в 2024 году.