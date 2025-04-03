Нагорный, Мусагалиев, Тарасов и Журова объявят победителей Премии СБК — 2025

18 апреля 2025 года в Москве пройдёт церемония награждения Международного чемпионата по спортивному бизнесу. В этом году чествовать чемпионов по спортивному бизнесу будут в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе».

Премия СБК — ведущая профессиональная награда в области спортивного бизнеса и управления, отмечающая достижения за прошедший год. В 2025 году премия будет вручена в 27 номинациях, отражающих ключевые направления индустрии. Лауреатов определит независимый экспертный совет из более чем 200 специалистов отрасли.

Гала-вечер станет не только площадкой для вручения победителям золотых глобусов ручной работы, но и местом полезных деловых встреч и обмена опытом, ведь на мероприятии соберутся функционеры и топ-менеджеры, президенты лиг, а также известные спортсмены.

Ключевые даты Премии СБК — 2025:

объявление шорт-листа: 1 апреля;

защита номинантов и голосование жюри: 7–11 апреля;

церемония награждения: 18 апреля.

Награды лауреатам будут вручать выдающиеся деятели спорта, культуры и бизнеса. Представляем имена некоторых из них:

Вадим Галыгин — продюсер, актёр, ведущий;

Никита Нагорный — олимпийский чемпион, вице-президент Федерации гимнастики России, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта;

Азамат Мусагалиев — телеведущий, комик, продюсер, президент ФК «10»;

Сергей Кущенко — президент Единой лиги ВТБ;

Наиль Измайлов — президент Футбольной национальной лиги;

Светлана Журова — олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках, депутат Госдумы;

Дмитрий Тарасов — футболист;

Михаил Арутюнов — заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы;

Камил Гаджиев — президент Fight Nights;

Илья Галаев — президент ВФСО «Трудовые резервы»;

Дмитрий Егоров — блогер, президент ФК «БроукБойs»;

Игорь Столяров — топ-менеджер, руководитель проекта «Игры будущего»;

Карен Адамян — ведущий «Матч ТВ»;

Елизавета Худайбердиева — фигуристка;

Виктор Щетков — юморист, ведущий ТНT.

Присоединяйтесь к главному событию года в сфере спортивного бизнеса и станьте свидетелями признания лучших из лучших.