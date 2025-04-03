Нагорный, Мусагалиев, Тарасов и Журова объявят победителей Премии СБК — 2025

18 апреля 2025 года в Москве пройдёт церемония награждения Международного чемпионата по спортивному бизнесу. В этом году чествовать чемпионов по спортивному бизнесу будут в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе».
Гала-вечер станет не только площадкой для вручения победителям золотых глобусов ручной работы, но и местом полезных деловых встреч и обмена опытом, ведь на мероприятии соберутся функционеры и топ-менеджеры, президенты лиг, а также известные спортсмены.
Ключевые даты Премии СБК — 2025:
объявление шорт-листа: 1 апреля;
защита номинантов и голосование жюри: 7–11 апреля;
церемония награждения: 18 апреля.
Награды лауреатам будут вручать выдающиеся деятели спорта, культуры и бизнеса. Представляем имена некоторых из них:
Вадим Галыгин — продюсер, актёр, ведущий;
Никита Нагорный — олимпийский чемпион, вице-президент Федерации гимнастики России, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта;
Азамат Мусагалиев — телеведущий, комик, продюсер, президент ФК «10»;
Сергей Кущенко — президент Единой лиги ВТБ;
Наиль Измайлов — президент Футбольной национальной лиги;
Светлана Журова — олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках, депутат Госдумы;
Дмитрий Тарасов — футболист;
Михаил Арутюнов — заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы;
Камил Гаджиев — президент Fight Nights;
Илья Галаев — президент ВФСО «Трудовые резервы»;
Дмитрий Егоров — блогер, президент ФК «БроукБойs»;
Игорь Столяров — топ-менеджер, руководитель проекта «Игры будущего»;
Карен Адамян — ведущий «Матч ТВ»;
Елизавета Худайбердиева — фигуристка;
Виктор Щетков — юморист, ведущий ТНT.
Присоединяйтесь к главному событию года в сфере спортивного бизнеса и станьте свидетелями признания лучших из лучших.