Международная федерация плавания включила чемпионат России — 2025 в свой календарь

Международная федерация плавания (World Aquatics) официально включила чемпионат России – 2025 в свой календарь. Это следует из информации, размещённой на официальном сайте организации.

ЧР-2025 пройдёт в Казани с 13 по 19 апреля. Включив эти соревнования в свой календарь, World Aquatics подтвердила, что присвоила этому старту статус официальных отборов на чемпионат мира – 2025, который пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Ранее, в конце декабря, сборная России в нейтральном статусе выступила на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште. Команда из 27 спортсменов завоевала 10 медалей: шесть золотых и четыре серебряные. Эти соревнования стали для российских пловцов первыми крупными на международной арене после отстранения в 2022 году.