Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Международная федерация плавания включила чемпионат России — 2025 в свой календарь

Международная федерация плавания включила чемпионат России — 2025 в свой календарь
Аудио-версия:
Комментарии

Международная федерация плавания (World Aquatics) официально включила чемпионат России – 2025 в свой календарь. Это следует из информации, размещённой на официальном сайте организации.

ЧР-2025 пройдёт в Казани с 13 по 19 апреля. Включив эти соревнования в свой календарь, World Aquatics подтвердила, что присвоила этому старту статус официальных отборов на чемпионат мира – 2025, который пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Ранее, в конце декабря, сборная России в нейтральном статусе выступила на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште. Команда из 27 спортсменов завоевала 10 медалей: шесть золотых и четыре серебряные. Эти соревнования стали для российских пловцов первыми крупными на международной арене после отстранения в 2022 году.

Материалы по теме
Российских пловцов ждут на чемпионате мира! Важное решение по допуску уже принято
Российских пловцов ждут на чемпионате мира! Важное решение по допуску уже принято
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android