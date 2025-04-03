Гимнастка Алия Мустафина: никогда не стремилась быть известной

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала, что во время выступлений не гналась за популярностью и не знала, как продвигать свои страницы в социальных сетях.

— После Олимпиады вы ощущали себя звездой?

— Прям звездой — нет. Но я никогда и не стремилась быть известной, не хотела быть везде узнаваемой.

— Как считаете, вам удалось монетизировать олимпийский успех? Поступали рекламные предложения?

— К сожалению, были не те времена. У меня никогда не было никаких рекламных контрактов. Смысла об этом думать сейчас нет — не было и не было.

Просто я никак не повышала уровень своей популярности, поэтому сейчас понимаю, к чему это привело. Не жалею, как было — так было.

— В соцсетях у вас немало подписчиков.

— Когда я была более активной в социальных сетях, люди подписывались, причём в большей степени это были фанаты из других стран. Но я понятия не имела, как правильно вести соцсети, тогда ведь не было такой профессии — блогер. Какого-то глобального сотрудничества там мне тоже не предлагали, — приводит слова Мустафиной «Матч ТВ».