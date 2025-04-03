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Россиянин Антон Аристархов стал вторым на этапе КМ в стрельбе из пневматического пистолета

Россиянин Антон Аристархов стал вторым на этапе КМ в стрельбе из пневматического пистолета
Антон Аристархов
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Российский стрелок Антон Аристархов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 м. Первый этап соревнований проходит в Буэнос-Айресе (Аргентина). Россиянину удалось набрать 243,3 очка.

Золото досталось китайскому спортсмену Ху Каю, который набрал на 1,4 очка больше Аристархова (244,7 очка). Тройку призёров замкнул швейцарец Джейсон Солари (223).

Ранее Антон Аристархов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в дисциплине 10 м в упражнении «соло». В решающем поединке он обыграл героя Олимпийских игр — 2024 из Турции Юсуфа Дикеча, который уступил россиянину со счётом 12:15.

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