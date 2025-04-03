Летсиль Тебого — о поведении Ноа Лайлза: он хорошо продаёт лёгкую атлетику

Олимпийский чемпион 2024 года в беге на 200 м, призёр чемпионатов мира представитель Ботсваны Летсиль Тебого высказался о своём сопернике — американце Ноа Лайлзе.

Ранее во время Игр в Париже ботсванский спринтер заявил, что не сможет быть лицом лёгкой атлетики, так как не является таким высокомерным человеком, как американец.

«Когда вы выходите на дорожку, всё дело бывает в бизнесе. А когда мы заканчиваем, мы снова можем быть друзьями, жизнь продолжается. «Высокомерие»… он хорошо продаёт наш вид спорта [лёгкую атлетику]. Но я всегда буду избегать подобного, потому что я такой», — приводит слова Тебого Reuters.